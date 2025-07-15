Барро розповів про нові санкції ЄС проти росіян та проросійських громадян Молдови

У вівторок, 15 липня, Рада ЄС у закордонних справах запровадила низку індивідуальних санкцій проти осіб, у рамках гібридних санкцій, які охоплюють дестабілізуючі дії Росії на території ЄС і за кордоном.

Про це повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро на полях засідання Ради ЄС у закордонних справах в Брюсселі 16 липня, передає кореспондентка "Європейської правди".

Рада ЄС 15 липня запровадила ряд санкцій проти росіян та проросійських діячів у Молдові та інших державах.

"Я вітаю ухвалення сьогодні вранці пакета санкцій проти осіб та структур, які посягають на інтереси Франції та Європи. Це завершення роботи, якою я займався особисто, і я дуже задоволений результатом", – заявив Барро.

Зокрема, він повідомив, що "сьогодні в Брюсселі ми заборонили в’їзд до ЄС і заморозили активи шести російських суддів, відповідальних за криміналізацію свободи слова".

Французький міністр розповів, що санкції запроваджені щодо "16 російських громадян, які здійснювали операції з дестабілізації й інформаційні маніпуляції в Європі, а також семи молдовських громадян, що діяли на користь Росії".

Окрім цього, санкції почнуть діяти проти дев’яти осіб і організацій з Ірану, причетних до вбивств на території Європи, та трьох кримінальних авторитетів з Гаїті.

Санкції передбачають замороження активів, заборону в’їзду і транзиту через ЄС та заборону для юридичних осіб і громадян ЄС надавати їм будь-які кошти.

Як повідомляла "Європейська правда" у санкційному списку гібридних санкцій, запроваджених проти Росії 20 травня 2025 року, фігурують імена Віктора Медведчука і його соратників Артема Марчевського та Олега Волошина – за просування проросійської пропаганди, спрямованої проти країн ЄС та України.

Більше про гібридні санкції проти РФ читайте в статті Потужні, болючі та медведчуківські. Як ЄС прагне змусити Путіна до поступок силою санкцій.