Зеленский подписал закон о множественном гражданстве

Президент Владимир Зеленский во вторник подписал закон, который регулирует вопрос множественного гражданства в Украине.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал на Х.

Зеленский отметил, что подписал принятый Верховной Радой еще 18 июня закон с серией изменений в вопросах приобретения и сохранения гражданства Украины.

"Благодаря множественному гражданству мы сможем создать больше реальных юридических основ для единства всего нашего великого народа – миллионов украинцев на всех континентах, а также тех представителей других народов, которые связали свою судьбу с Украиной", – подчеркнул он.

По словам президента, отныне Украина уже может начать определение первых государств-партнеров, с которыми будет внедрено множественное гражданство.

Напомним, идея закона о множественном гражданстве обсуждалась еще до полномасштабной войны и дополнительно актуализировалась после 2022 года.

Нынешний закон был подан Владимиром Зеленским в парламент еще в январе 2024-го.

Подробнее о том, что он означает, смотрите в видео на канале "ЕвроПравды", а еще больше деталей – в статье редактора Сергея Сидоренко Паспорта в законе. Почему "множественное гражданство" не нарушает Конституцию и что должно измениться.