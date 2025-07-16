Суд ЕС поддержал решение Европарламента о взыскании средств с Жана-Мари Ле Пена

В среду Общий суд ЕС (первая инстанция Суда ЕС) поддержал решение Европейского парламента, требующего от наследников покойного французского ультраправого политика Жана-Мари Ле Пена выплатить 303 200 евро за ошибочно заявленные расходы во время его пребывания в должности члена парламента.

Об этом говорится в решении суда, сообщает "Европейская правда".

После смерти Ле Пена 7 января 2025 года его дочери Марин Ле Пен, Янн Марешаль и Мари-Каролин Оливье, как его наследницы, продолжили рассмотрение дела.

Ле Пен, который основал политическую партию "Национальный фронт", позже переименованную в "Национальное объединение", и был членом ЕП с 1984 по 2019 год, обжаловал требование парламента о выплате, утверждая, что оно нарушает правовую определенность, законные ожидания и его право на справедливый суд.

Суд отклонил исковые требования, подтвердив, что Европейский парламент придерживался надлежащей правовой процедуры: Ле Пен был надлежащим образом уведомлен, имел возможность ответить и не смог обосновать расходы.

Он также постановил, что право на справедливое судебное разбирательство касается только судебных, а не административных производств.

Жану-Мари Ле Пену предъявили обвинение в растрате средств Европейского парламента для оплаты труда партийных работников во Франции в 2019 году, когда закончилась его каденция в Европарламенте и он ушел из политики.