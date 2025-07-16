Суд ЄС підтримав рішення Європарламенту про стягнення коштів з Жана-Марі Ле Пена

У середу Загальний суд ЄС (перша інстанція Суду ЄС) підтримав рішення Європейського парламенту, що вимагає від спадкоємців покійного французького ультраправого політика Жана-Марі Ле Пена виплатити 303 200 євро за помилково заявлені витрати під час його перебування на посаді члена парламенту.

Про це йдеться у рішенні суду, повідомляє "Європейська правда".

Після смерті Ле Пена 7 січня 2025 року його дочки Марін Ле Пен, Янн Марешаль і Марі-Каролін Олів'є, як його спадкоємиці, продовжили розгляд справи.

Ле Пен, який заснував політичну партію "Національний фронт", пізніше перейменовану в "Національне об'єднання", і був членом ЄП з 1984 по 2019 рік, оскаржив вимогу парламенту про виплату, стверджуючи, що вона порушує правову визначеність, законні очікування та його право на справедливий суд.

Суд відхилив позовні вимоги, підтвердивши, що Європейський парламент дотримувався належної правової процедури: Ле Пен був належним чином повідомлений, мав можливість відповісти і не зміг обґрунтувати витрати.

Він також постановив, що право на справедливий судовий розгляд стосується лише судових, а не адміністративних проваджень.

Жану-Марі Ле Пену висунули звинувачення в розтраті коштів Європейського парламенту для оплати праці партійних працівників у Франції у 2019 році, коли закінчилась його каденція у Європарламенті і він пішов з політики.