Келлог сказал, что обсудил с Зеленским договоренность между НАТО и США по оружию
Президент Владимир Зеленский обсудил с представителем президента США Китом Келлогом, который прибыл в Украину, соглашение между США и НАТО о поставках американского оружия.
Об этом Келлог написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".
Келлог заявил, что 14 июля прибыл в Киев, чтобы обсудить с Зеленским "знаковое соглашение президента (Трампа, – Ред.) с НАТО, которое ускорит поставки лучшего оружия американского производства в Украину".
"Это соглашение, полностью финансируемое союзниками, ускоряет поставки, поддерживает оборону Украины, укрепляет единство НАТО и подчеркивает его приверженность миру через силу", – подчеркнул спецпредставитель Дональда Трампа.
Отметим, 14 июля, когда генеральный секретарь НАТО Марк Рютте находится в Вашингтоне, а Келлог – в Киеве, Трамп заявил, что НАТО и США достигли договоренности о поставках Украине оружия.
Новое оборудование будет изготовлено для НАТО и доступно для дальнейшей поставки в Украину.
Рютте, в свою очередь, заявил, что таким образом Украина получит "огромное количество военной техники".
Также в этот же день американский президент анонсировал отправку Украине дополнительных зенитно-ракетных комплексов Patriot.