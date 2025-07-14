Келлог сказал, что обсудил с Зеленским договоренность между НАТО и США по оружию

Президент Владимир Зеленский обсудил с представителем президента США Китом Келлогом, который прибыл в Украину, соглашение между США и НАТО о поставках американского оружия.

Об этом Келлог написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Келлог заявил, что 14 июля прибыл в Киев, чтобы обсудить с Зеленским "знаковое соглашение президента (Трампа, – Ред.) с НАТО, которое ускорит поставки лучшего оружия американского производства в Украину".

"Это соглашение, полностью финансируемое союзниками, ускоряет поставки, поддерживает оборону Украины, укрепляет единство НАТО и подчеркивает его приверженность миру через силу", – подчеркнул спецпредставитель Дональда Трампа.

Отметим, 14 июля, когда генеральный секретарь НАТО Марк Рютте находится в Вашингтоне, а Келлог – в Киеве, Трамп заявил, что НАТО и США достигли договоренности о поставках Украине оружия.

Новое оборудование будет изготовлено для НАТО и доступно для дальнейшей поставки в Украину.

Рютте, в свою очередь, заявил, что таким образом Украина получит "огромное количество военной техники".

Также в этот же день американский президент анонсировал отправку Украине дополнительных зенитно-ракетных комплексов Patriot.