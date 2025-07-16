В правительстве Чехии критикуют угрозу экс-премьера отменить снарядную инициативу для Украины

Министр обороны Чехии Яна Чернохова раскритиковала экс-премьера Андрея Бабиша, который пообещал в случае возвращения к власти отменить инициативу по поставкам Украине артиллерийских снарядов.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", она написала на Х.

Чернохова раскритиковала Бабиша за "популизм", комментируя его заявление о потенциальной отмене "снарядной инициативы".

"Отмена инициативы по боеприпасам не только навредила бы репутации Чешской Республики, но и стала бы серьезной угрозой для нашей безопасности, поскольку это одно из средств остановить российскую агрессию вдали от наших границ", – пояснила она.

Глава чешского Минобороны также упрекнула экс-премьера в стремлении обогатиться за счет национальных интересов.

"Инициатива по боеприпасам не является непрозрачной или завышенной в цене, что мы неоднократно доказали, и я лично подтвердила это господину Бабишу. Лучшим доказательством этого является то, что ей доверяют наши союзники, которые выделяют миллиарды крон на закупку боеприпасов", – отметила Чернохова.

Бабиш ранее заявил, что в случае победы его партии ANO на осенних выборах правительство отменит инициативу по боеприпасам, которая помогает поставлять Украине артиллерийские снаряды.

Чешская снарядная инициатива для Украины помогла доставить 1,5 миллиона боеприпасов в прошлом году, и поставки продолжаются в этом году.

Недавно президент Чехии Петр Павел заявил, что не может гарантировать продолжение военной помощи Украине после парламентских выборов, которые состоятся в октябре этого года.