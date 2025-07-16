Экс-премьер Чехии в случае возвращения к власти хочет отменить снарядную инициативу для Украины

Правительство, возглавляемое ныне оппозиционным движением ANO, отменит чешскую инициативу по боеприпасам, которая помогает поставлять Украине артиллерийские боеприпасы, если победит на осенних выборах.

Об этом заявил в интервью агентству Reuters лидер движения, экс-премьер Чехии Андрей Бабиш, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Чешская снарядная инициатива для Украины, которая уже четвертый год защищает свою территорию от вооруженной российской агрессии, помогла доставить 1,5 миллиона боеприпасов в прошлом году, и поставки продолжаются в этом году. Президент Украины Владимир Зеленский назвал программу эффективной во время своего визита в Прагу в мае.

Бабиш, однако, давно критикует эту инициативу, называя ее выгодной для торговцев оружием, которые, по его словам, получают высокие прибыли без должной прозрачности.

В интервью Бабиш сказал, что инициатива была непрозрачной, "завышенной" и "испорченной".

"Конечно. Зачем нам продолжать? Нам нужны деньги для наших людей", – сказал Бабиш, отвечая на прямой вопрос, отменит ли возглавляемое ANO правительство чешскую инициативу по боеприпасам.

Он добавил, что проект может взять на себя НАТО. По словам Бабиша, пока не понятно, какой вклад делают чехи в инициативу по боеприпасам.

Правительство Петра Фиалы заявило в прошлом году, что выделило около 35 миллионов евро (860 миллионов крон).

Президент Чехии Петр Павел ранее заявил, что не может гарантировать продолжение военной помощи Украине после парламентских выборов, которые состоятся в октябре этого года.

Парламентские выборы в Чехии назначены на 3 и 4 октября этого года. Одним из наиболее вероятных кандидатов на должность руководителя правительства в новом кабинете в случае победы оппозиции считают экс-премьера страны, лидера движения ANO Андрея Бабиша. Его партия занимает первое место в рейтингах накануне выборов.

Недавно Бабиш высказался против поддержки беженцев из Украины.

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