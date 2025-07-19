Польша поднимала в небо истребители из-за удара РФ по Украине

Из-за массированного российского удара по Украине Польша поднимала в небо истребители, а наземные системы противовоздушной обороны находились в режиме высшей готовности.

Об этом сообщило Оперативное командование польских вооруженных сил, информирует "Европейская правда".

В ходе российской атаки в ночь на субботу, 19 июля, польское командование заявило об "операции авиации в нашем воздушном пространстве".

"В соответствии с действующими процедурами, Оперативное командование польских вооруженных сил задействовало все имеющиеся силы и средства, подняты в воздух дежурные пары истребителей, а наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние высшей готовности", – говорится в заявлении.

В командовании добавили, что "принятые меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с районами, которые находятся под угрозой".

В ночь на 19 июля Россия атаковала украинские города ракетами и ударными дронами.

В частности, Воздушные силы сообщили о ракетах в направлении Днепра, Павлограда и Бердичева.

В результате вражеской атаки беспилотниками на Одессу в городе повреждены многоквартирные жилые дома, горела многоэтажка, погиб человек, есть пострадавшие.

Кроме того, Павлоград Днепропетровской области подвергся наиболее массированной атаке, россияне били по городу дронами и ракетами.