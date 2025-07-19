Польща піднімала в небо винищувачі через удар РФ по Україні

Через масований російський удар по Україні Польща піднімала в небо винищувачі, а наземні системи протиповітряної оборони перебували в режимі найвищої готовності.

Про це повідомило Оперативне командування польських збройних сил, інформує "Європейська правда".

В ході російської атаки у ніч на суботу, 19 липня, польське командування заявило про "операції авіації в нашому повітряному просторі".

"Відповідно до чинних процедур, Оперативне командування польських збройних сил задіяло всі наявні сили і засоби, піднято в повітря чергові пари винищувачів, а наземні засоби протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені в стан найвищої готовності", – йдеться у заяві.

В командуванні додали, що "вжиті заходи мають на меті забезпечення безпеки на територіях, що межують із районами, які перебувають під загрозою".

У ніч на 19 липня Росія атакувала українські міста ракетами і ударними дронами.

Зокрема, Повітряні сили інформували про ракети в напрямку Дніпра, Павлограда і Бердичева.

Внаслідок ворожої атаки безпілотниками на Одесу в місті пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, горіла багатоверхівка, загинула людина, є постраждалі.

Крім того, Павлоград Дніпропетровської області зазнав найбільш масованої атаки, росіяни били по місту дронами і ракетами.