В Турции начали проверки Visa и Mastercard

Антимонопольный орган Турции объявил о начале расследования в отношении платежных систем Mastercard и Visa по подозрению в препятствовании операциям за рубежом.

Об этом сообщает Daily Sabah, пишет "Европейская правда".

Антимонопольный комитет (RK) Турции заявил, что отечественные поставщики платежных услуг имеют возможность предоставлять услуги потребителям, желающим осуществлять платежи в пользу торговцев, находящихся за рубежом, на основании двусторонних соглашений, заключенных с иностранными субъектами хозяйствования.

"В соответствии с этими двусторонними соглашениями, трансграничные платежи локализуются и могут осуществляться без уплаты комиссии Mastercard или Visa за проведение международных транзакций", – заявили в ведомстве.

Как отмечено, предварительные выводы по результатам проверок на местах свидетельствуют о том, что Mastercard и Visa могут препятствовать деятельности поставщиков платежных услуг, заключивших такие двусторонние соглашения, утверждая, что такая деятельность нарушает их самостоятельно установленные правила, и могут использовать для этого различные методы, в частности санкции против банков.

В ходе расследования будет проверено, препятствовали ли компании иностранным торговцам пользоваться их инфраструктурой карт/POS-терминалов и принимали ли они меры для исключения альтернативных платежных систем с рынка.

Ранее антимонопольное ведомство Турции начало расследование в отношении музыкального стримингового сервиса Spotify по подозрению в недобросовестной конкуренции.

Также стало известно, что в Турции заблокировали доступ к чат-боту с искусственным интеллектом Grok.