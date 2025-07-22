В ЕС призывают к сотрудничеству с ливийским диктатором, чтобы противодействовать Путину

Еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер считает, что Европейский Союз должен оставаться готовым к переговорам с пророссийским ливийским лидером Халифой Хафтаром, чтобы предотвратить дальнейшее использование миграции как оружия Владимиром Путиным.

Об этом комиссар заявил в интервью Politico, пишет "Европейская правда".

Бруннер отметил, что усиление Россией ее влияния в Ливии является предметом обеспокоенности ЕС, поэтому, по его словам, необходимо взаимодействовать с этой страной.

"Безусловно, существует опасность, что Россия... (будет) использовать мигрантов и миграционный вопрос в целом как оружие против Европы. Это использование происходит, и, конечно, мы также опасаемся, что Россия намерена сделать то же самое с Ливией", – сказал комиссар.

Комментарии Бруннера прозвучали лишь через несколько недель после того, как Хафтар унизил Брюссель, выгнав комиссара из Бенгази во время визита в страну министров из Италии, Греции и Мальты, стремящихся ограничить поток мигрантов, прибывающих в их страны из Северной Африки.

В то время ливийские чиновники объявили Бруннера персоной нон грата, поскольку он и другие члены европейской дипломатической делегации, опасаясь, что их воспримут как легитимизирующих администрацию, которую большинство мира не признает, отказались фотографироваться во время встречи с министрами Хафтара.

Комментарии Бруннера свидетельствуют о намерении ЕС возобновить переговоры с Хафтаром, несмотря на предостережения европейских лидеров относительно сотрудничества с военным командующим. Военачальник контролирует Ливийскую национальную армию и управляет восточной Ливией как военной диктатурой, усиливая сотрудничество с Путиным.

В центре внимания ЕС – опасения, что Путин сделает с Ливией то, что он уже пытался сделать в некоторых частях Восточной Европы, где, по словам чиновников ЕС, он ведет гибридную войну, включающую использование миграции в качестве оружия.

Страны ЕС обвиняют Минск и Москву в содействии нелегальному пересечению границы беженцами через Польшу и Литву. Эта тактика имеет целью оказать давление на европейские правительства, сея политический раздор и усиливая поддержку антииммиграционных, часто пророссийских партий.

Бруннер заявил, что опасность влияния Путина в Ливии не оставляет Европе другого выбора, кроме как провести переговоры с Хафтаром и "выложить на стол наши варианты по миграционной дипломатии".

Отметим, недавно греческий парламент одобрил предложение о трехмесячной приостановке рассмотрения заявлений о предоставлении убежища мигрантам, прибывающим из Ливии.

Греческие власти в последние недели постоянно перехватывают лодки с искателями убежища к югу от острова Крит, где уже нет места для их размещения.