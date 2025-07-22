В ЄС закликають до співпраці з лівійським диктатором, щоб протидіяти Путіну

Єврокомісар із внутрішніх справ та міграції Магнус Бруннер вважає, що Європейський Союз повинен залишатися готовим до переговорів з проросійським лівійським лідером Халіфою Хафтаром, щоб запобігти подальшому використанню міграції як зброї Владіміром Путіним.

Про це комісар заявив у інтерв’ю Politico, пише "Європейська правда".

Бруннер зауважив, що посилення Росією її впливу у Лівії є предметом занепокоєності ЄС, саме тому, за його словами, необхідно взаємодіяти з цією країною.

"Безумовно, існує небезпека, що Росія... (буде) використовувати мігрантів і міграційне питання в цілому як зброю проти Європи. Це використання відбувається, і, звичайно, ми також побоюємося, що Росія має намір зробити те саме з Лівією", – сказав комісар.

Коментарі Бруннера пролунали лише через кілька тижнів після того, як Хафтар принизив Брюссель, вигнавши комісара з Бенгазі під час візиту до країни міністрів з Італії, Греції та Мальти, що прагнуть обмежити потік мігрантів, які прибувають до їхніх країн з Північної Африки.

На той час лівійські посадовці оголосили Бруннера персоною нон грата, оскільки він та інші члени європейської дипломатичної делегації, побоюючись, що їх сприймуть як таких, що легітимізують адміністрацію, яку більшість світу не визнає, відмовилися фотографуватися під час зустрічі з міністрами Хафтара.

Коментарі Бруннера свідчать про намір ЄС відновити переговори з Хафтаром, незважаючи на застереження європейських лідерів щодо співпраці з військовим командувачем. Воєначальник контролює Лівійську національну армію і керує східною Лівією як військовою диктатурою, посилюючи співпрацю з Путіним.

У центрі уваги ЄС – побоювання, що Путін зробить з Лівією те, що він уже намагався зробити в деяких частинах Східної Європи, де, за словами посадовців ЄС, він веде гібридну війну, що включає використання міграції як зброї.

Країни ЄС звинувачують Мінськ і Москву в сприянні нелегальному перетину кордону біженцями через Польщу і Литву. Ця тактика має на меті чинити тиск на європейські уряди, сіючи політичний розбрат і посилюючи підтримку антиімміграційних, часто проросійських партій.

Бруннер заявив, що небезпека впливу Путіна в Лівії не залишає Європі іншого вибору, як провести переговори з Хафтаром і "викласти на стіл наші варіанти щодо міграційної дипломатії".

Зазначимо, нещодавно грецький парламент схвалив пропозицію про тримісячне призупинення розгляду заяв про надання притулку мігрантам, які прибувають з Лівії.

Грецька влада в останні тижні постійно перехоплює човни з шукачами притулку на південь від острова Крит, де вже немає місця для їхнього розміщення.