Еврокомиссар Кос отреагировала на принятие Радой скандального закона по НАБУ и САП

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила о серьезной обеспокоенности в связи с принятием Верховной Радой закона, ликвидирующего независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Как сообщает "Европейская правда", заявление она опубликовала в своем X.

Марта Кос заявила, что "серьезно обеспокоена" результатом голосования Верховной Рады за проект №12414, согласно которым НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора.

Seriously concerned over today’s vote in the Rada. The dismantling of key safeguards protecting NABU’s independence is a serious step back.



Independent bodies like NABU & SAPO, are essential for 🇺🇦’s EU path. Rule of Law remains in the very center of EU accession negotiations.