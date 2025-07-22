Єврокомісарка Кос відреагувала на ухвалення Радою скандального закону щодо НАБУ і САП
Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила про серйозну стурбованість у зв’язку з ухваленням Верховною Радою закону, що ліквідовує незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).
Як повідомляє "Європейська правда", заяву вона опублікувала у своєму X.
Марта Кос заявила, що "серйозно стурбована" результатом голосування Верховної Ради за проєкт №12414, згідно з якими НАБУ і САП стають залежними від рішень генерального прокурора.
Seriously concerned over today’s vote in the Rada. The dismantling of key safeguards protecting NABU’s independence is a serious step back.
Independent bodies like NABU & SAPO, are essential for 🇺🇦’s EU path. Rule of Law remains in the very center of EU accession negotiations.– Marta Kos (@MartaKosEU) July 22, 2025
"Демонтаж ключових запобіжників, що захищають незалежність НАБУ – це серйозний крок назад. Незалежні інституції, як НАБУ і САП, є життєво важливими для європейського шляху України. Верховенство права залишається у центрі перемовин про вступ до ЄС", – наголосила вона.
Перед цим речник Єврокомісії прокоментував, що Євросоюз стурбований ситуацією довкола НАБУ і САП, але у ЄС поки не збираються порушувати питання щодо призупинення фінансової допомоги Україні.
Посли держав "Групи семи" 21 липня висловили стурбованість слідчими діями Служби безпеки України щодо Національного антикорупційного бюро.
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