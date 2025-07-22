Укр Рус Eng

Єврокомісарка Кос відреагувала на ухвалення Радою скандального закону щодо НАБУ і САП

Новини — Вівторок, 22 липня 2025, 17:32 — Марія Ємець

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила про серйозну стурбованість у зв’язку з ухваленням Верховною Радою закону, що ліквідовує незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Як повідомляє "Європейська правда", заяву вона опублікувала у своєму X.

Марта Кос заявила, що "серйозно стурбована" результатом голосування Верховної Ради за проєкт №12414, згідно з якими НАБУ і САП стають залежними від рішень генерального прокурора.

"Демонтаж ключових запобіжників, що захищають незалежність НАБУ – це серйозний крок назад. Незалежні інституції, як НАБУ і САП, є життєво важливими для європейського шляху України. Верховенство права залишається у центрі перемовин про вступ до ЄС", – наголосила вона.

Перед цим речник Єврокомісії прокоментував, що Євросоюз стурбований ситуацією довкола НАБУ і САП, але у ЄС поки не збираються порушувати питання щодо призупинення фінансової допомоги Україні.

Посли держав "Групи семи" 21 липня висловили стурбованість слідчими діями Служби безпеки України щодо Національного антикорупційного бюро.

Дивіться також відеоблог "ЄвроПравди" Зеленський "ламає" НАБУ та САП. Як це вдарить по Україні, що зробить ЄС. РОЗБІР

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Вступ до ЄС Реформи
Реклама: