Єврокомісарка Кос відреагувала на ухвалення Радою скандального закону щодо НАБУ і САП

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила про серйозну стурбованість у зв’язку з ухваленням Верховною Радою закону, що ліквідовує незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Як повідомляє "Європейська правда", заяву вона опублікувала у своєму X.

Марта Кос заявила, що "серйозно стурбована" результатом голосування Верховної Ради за проєкт №12414, згідно з якими НАБУ і САП стають залежними від рішень генерального прокурора.

Seriously concerned over today’s vote in the Rada. The dismantling of key safeguards protecting NABU’s independence is a serious step back.



Independent bodies like NABU & SAPO, are essential for 🇺🇦’s EU path. Rule of Law remains in the very center of EU accession negotiations.