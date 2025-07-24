Молдова договорилась о расширении доступа на рынок ЕС

Молдова и Европейский Союз достигли соглашения о пересмотре и обновлении условий торговли, что позволит молдавским производителям экспортировать больше сельскохозяйственной продукции.

Об этом Европейская комиссия сообщила в четверг, передает "Европейская правда".

Договоренности предусматривают обновление положений Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли между ЕС и Молдовой.

Согласно им, ЕС согласился расширить доступ для молдавского сельскохозяйственного экспорта. Для слив, винограда, яблок и вишни будут увеличены квоты, а экспорт виноградного сока, помидоров и чеснока будет беспошлинным.

Со своей стороны, Молдова согласилась улучшить доступ для определенных сельскохозяйственных товаров, экспортируемых из ЕС. Будут увеличены квоты на свинину и птицу, а также введены новые тарифные квоты на замороженное мясо без костей, молоко и масло.

"Новый доступ на рынок для молдавских товаров зависит от постепенного приведения Молдовы к соответствующим производственным стандартам ЕС, таким как использование пестицидов", – отмечают в Еврокомиссии.

Договоренность еще должна быть воплощена в обновленном юридическом тексте Соглашения о свободной торговле, которое затем должны одобрить отдельно Молдова и ЕС.

Напомним, в 2023 году Молдова впервые получила право экспортировать в страны ЕС переработанное куриное мясо и яйца категории А.

Между тем в начале июля президент США Дональд Трамп в письме главе Молдовы Майи Санду сообщил о введении тарифов в 25% на все молдавские товары, которые будут ввозиться в Штаты.