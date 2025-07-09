Трамп написал президенту Молдовы письмо – сообщил о новых тарифах

Президент США Дональд Трамп в письме главе Молдовы Майи Санду сообщил о введении тарифов в 25% на все молдавские товары, которые будут ввозиться в Штаты.

Как сообщает "Европейская правда", письмо было опубликовано в аккаунте Трампа на Truth Social.

Американский президент утверждает, что США будут продолжать торговлю с Молдовой, но будут устранять "длительный и очень устойчивый дефицит торговли, вызванный тарифной и нетарифной политикой и торговыми барьерами".

"С 1 августа 2025 года мы будем взимать с Молдовы пошлину в размере только 25% на все молдавские товары, ввозимые в Соединенные Штаты, отдельно от всех секторальных пошлин", – говорится в письме.

Трамп также предупредил, что в случае введения Молдовой пошлин на американские товары США поднимут свои пошлины на такую же ставку.

В то же время, если молдавские производители будут изготавливать товары в Штатах, на них пошлины распространяться не будут.

"Эти тарифы могут быть изменены в сторону увеличения или уменьшения в зависимости от наших отношений с вашей страной. Вы никогда не будете разочарованы Соединенными Штатами Америки", – заключает президент США.

Начиная с этой недели, США начали информировать некоторые страны о введении новых тарифов – вместе с четким предупреждением, что даже эти ставки могут измениться в любой момент.

Напомним, что в начале апреля Трамп объявил о введении тарифа в 31% на продукцию из Молдовы. Тогда молдавские власти заявили, что поддержат местных производителей, которые пострадают от тарифов.