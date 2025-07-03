СМИ узнали о новом подходе Украины для получения оружия от США

После того как администрация Дональда Трампа приостановила поставки некоторых типов вооружения украинским Силам обороны, Украина пытается добиться от США поставок оружия с помощью нового подхода.

Об этом стало известно изданию Politico из источников, сообщает "Европейская правда".

В публикации говорится, что новый подход украинской стороны заключается в том, чтобы получить разрешение от США на закупку европейскими странами американского оружия для Украины.

Обсуждение этого подхода велось примерно в то же время, когда администрация Трампа решила прекратить некоторые поставки военной помощи, которая уже была выделена Украине.

Как отмечается, несколько европейских правительств рассматривают планы приобретения оружия американского производства за счет своих оборонных бюджетов для передачи Украине. Эти средства будут зачисляться в новый целевой показатель НАТО по расходам на оборону.

Один из собеседников рассказал, что эти поставки должны быть одобрены правительством США, детали которых сейчас обсуждаются. Однако конкретных решений пока нет.

Одним из потенциальных камней преткновения в этих переговорах являются ограничения, которые США обычно налагают на союзников, использующих американское оружие. Часть переговоров будет посвящена этим разрешениям, заявил украинский чиновник.

Пока остается неизвестным, удовлетворит ли США такие запросы.

"Учитывая, что некоторые виды вооружения, которые имеют для нас критическое значение, не производятся никем в демократическом мире, кроме США, мы вместе с нашими европейскими партнерами готовы их приобрести", – сказал один из украинских чиновников.

Издание Politico сообщило, что решение Пентагона приостановить некоторые поставки оружия в Украину стало неожиданностью даже для тех в США, кто обычно хорошо осведомлен о таких вопросах, включая членов Конгресса и представителей Государственного департамента.

Издание WSJ сообщило, что решение администрации Дональда Трампа приостановить часть военной помощи Украине касалось оружия, которое уже находится на складах в Польше.

Между тем в Госдепе говорят, что США приостановили не все поставки оружия Украине.