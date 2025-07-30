В Женеве парламентарии разных стран мира устроили демарш подсанкционной Матвиенко

Десятки участников всемирной конференции спикеров парламентов в Женеве (Швейцария) покинули зал во время выступления спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко.

Как сообщает "Европейская правда", видео демарша опубликовала вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк, которая представляет Украину.

В опубликованном Кондратюк видеофрагменте можно видеть, как несколько десятков членов делегаций покидают зал в связи с выступлением Матвиенко.

"Я горжусь всеми нашими партнерами и коллегами! Это демарш против агрессора, это поддержка народа Украины!", – отреагировала Кондратюк.

Детали о том, кто вышел из зала или остался, пока неизвестны.

Напомним, перед этим в Раде выразили возмущение присутствием российской делегации и призвали участников конференции избегать любых взаимодействий с ней.

Спикер МИД Георгий Тихий заявил, что место Матвиенко – "на скамье подсудимых, а не на международных конференциях", а ее допуск в Женеву "позорный и не должен был состояться".

Всемирная конференция глав парламентов собирается раз в 5 лет. Это первое такое событие с момента полномасштабного нападения РФ на Украину.