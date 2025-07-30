В Женеве парламентарии разных стран мира устроили демарш подсанкционной Матвиенко
Новости — Среда, 30 июля 2025, 13:06 —
Десятки участников всемирной конференции спикеров парламентов в Женеве (Швейцария) покинули зал во время выступления спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко.
Как сообщает "Европейская правда", видео демарша опубликовала вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк, которая представляет Украину.
В опубликованном Кондратюк видеофрагменте можно видеть, как несколько десятков членов делегаций покидают зал в связи с выступлением Матвиенко.
"Я горжусь всеми нашими партнерами и коллегами! Это демарш против агрессора, это поддержка народа Украины!", – отреагировала Кондратюк.
Детали о том, кто вышел из зала или остался, пока неизвестны.
Напомним, перед этим в Раде выразили возмущение присутствием российской делегации и призвали участников конференции избегать любых взаимодействий с ней.
Спикер МИД Георгий Тихий заявил, что место Матвиенко – "на скамье подсудимых, а не на международных конференциях", а ее допуск в Женеву "позорный и не должен был состояться".
Всемирная конференция глав парламентов собирается раз в 5 лет. Это первое такое событие с момента полномасштабного нападения РФ на Украину.