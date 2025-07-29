В Раде призвали к бойкоту делегации РФ с подсанкционной Матвиенко на съезде в Женеве

В Верховной Раде призвали партнеров бойкотировать мероприятия с участием российской делегации во главе с подсанкционной спикеркой Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко на международной конференции в Женеве.

Как сообщает "Европейская правда", с таким призывом в своем Facebook выступила вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк, которая прибыла в Швейцарию и будет представлять Украину.

Кондратюк призвала других спикеров парламентов, направляющихся на всемирную конференцию председателей парламентов в Женеве, избегать любых взаимодействий со спикером Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко, которую пустили туда, несмотря на санкции.

"Призываю участников Конференции спикеров к бойкоту любых публичных мероприятий с участием этой международной преступницы – Матвиенко. Любое совместное фото или рукопожатие с ней – означает встать на сторону агрессора. И это будет обязательно использовано российской пропагандой с целью оправдания преступлений РФ... Мы не можем позволить позорное присутствие преступников без какой-либо реакции", – написала Кондратюк.

Она добавила, что шокирована присутствием российской делегации во главе с Матвиенко.

"Лица, подпадающие под санкции, не могут спокойно летать на мировые собрания! Не могут распространять свои нарративы на наиболее представительных площадках. В чем тогда смысл санкций?", – подчеркнула вице-спикер Рады.

Она добавила, что со своей стороны планирует говорить на этом мероприятии о том, что переживает Украина в условиях войны, напоминать о похищенных Россией детях и призывать к усилению санкционной политики.

Спикер МИД Георгий Тихий заявил, что место Матвиенко – "на скамье подсудимых, а не на международных конференциях", а ее допуск в Женеву "позорный и не должен был состояться".

Всемирная конференция председателей парламентов собирается раз в 5 лет. Это первое такое событие с момента полномасштабного нападения РФ на Украину.

Напомним, в предыдущие годы председательствующие в ОБСЕ Северная Македония и Мальта впустили для участия в министерской встрече делегацию РФ во главе с министром иностранных дел РФ Лавровым, несмотря на войну и санкции.