Венгрия готовится разместить у себя американские модульные ядерные реакторы
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто анонсировал строительство американских малых модульных реакторов, призванных обеспечить страну достаточным количеством энергии.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telex.
Во время выступления в среду Сийярто сообщил, что компания Hunatom, занимающаяся разработкой ядерных технологий, заключила соглашение с польской Synthos Green Energy о подготовке к внедрению технологии малых модульных реакторов в Венгрии.
"Это соглашение предусматривает начало технологических, инфраструктурных, финансовых и юридических подготовительных работ, необходимых для внедрения этой американской ядерной технологии в Венгрии", – сказал он.
По мнению главы венгерского МИД, для страны размером с Венгрию нереально думать о строительстве нескольких крупных АЭС, однако небольшие модульные реакторы могут быть хорошим решением.
Модульные ядерные реакторы, как и традиционные АЭС, работают на атомной энергии, но значительно меньше по размеру. Их большое преимущество заключается в том, что их можно изготовить заранее на производственном предприятии – на месте остается только собрать модульную электростанцию. Это относительно новая технология: в США в 2023 году был разрешен первый малый модульный атомный реактор.
Напомним, в Венгрии в настоящее время действует только одна атомная электростанция "Пакш", срок эксплуатации которой после модернизации был продлен до 2030-х годов.
Расширение атомной электростанции "Пакш" – проект "Пакш II" стоимостью 12 миллиардов евро – осуществляется под руководством "Росатома" и финансируется преимущественно за счет российского государственного кредита.
Именно этот проект является одной из причин, почему Венгрия активно выступает против любых санкций против ядерного сектора России.