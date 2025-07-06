Посол США в Канаде считает вероятным заключение справедливого соглашения между странами

Посол США в Канаде Пит Гоекстра дал оптимистичную оценку торговым переговорам между странами, подчеркнув вероятность того, что в скором времени будет заключено справедливое соглашение между Дональдом Трампом и Марком Карни.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Гоекстра заявил, что в США и Канаде есть "два человека, которые ведут переговоры от имени стран".

"Когда они закончат, я уверен, что оба смогут вернуться к своим народам и сказать: "Я добился отличного соглашения для Канады". И я думаю, что у нас будет президент, который скажет: "Я добился отличного соглашения для США", – отметил он.

Дипломат подчеркнул, что это означает, что страны получат результат, выгодный для обеих сторон. Как известно, срок заключения соглашения – 21 июля.

"Мы пройдем через это. Когда мы закончим, мы будем сильнее и лучше, чем были в начале", – добавил Гоекстра.

Напомним, 27 июня Трамп заявил, что прекращает все торговые переговоры с Канадой после того, как она начала вводить налог на цифровые услуги, направленный против американских ИТ-гигантов.

Однако уже 30 июня правительство Канады заявило о возобновлении торговых переговоров с США после того, как Канада отменила свой план налогообложения американских технологических компаний.