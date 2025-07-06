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Посол США в Канаді вважає ймовірним укладення справедливої угоди між країнами

Новини — Неділя, 6 липня 2025, 09:50 — Уляна Кричковська

Посол США в Канаді Піт Гоекстра дав оптимістичну оцінку торговим переговорам між країнами, підкресливши ймовірність того, що незабаром буде укладено справедливу угоду між Дональдом Трампом і Марком Карні.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Гоекстра заявив, що у США та в Канади є "двоє людей, які ведуть переговори від імені країн".

"Коли вони закінчать, я впевнений, що обидва зможуть повернутися до своїх народів і сказати: "Я домігся чудової угоди для Канади". І я думаю, що у нас буде президент, який скаже: "Я домігся чудової угоди для США", – зазначив він.

Дипломат наголосив, що це означає, що країни отримають результат, вигідний для обох сторін. Як відомо, термін укладення угоди – 21 липня.

"Ми пройдемо через це. Коли ми закінчимо, ми будемо сильнішими і кращими, ніж були на початку", – додав Гоекстра.

Звернемо увагу, 27 червня Трамп заявив, що припиняє всі торговельні переговори з Канадою після того, як вона почала впроваджувати податок на цифрові послуги, спрямований проти американських ІТ-гігантів.

Однак вже 30 червня уряд Канади заявив про відновлення торгових переговорів зі США після того, як Канада скасувала свій план оподаткування американських технологічних компаній.

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Канада США Торгівля
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