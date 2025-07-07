В Турции открыли новое расследование против лидера оппозиции

Генеральная прокуратура Турции в воскресенье открыла новое расследование против лидера оппозиции Озгюра Озеля за "оскорбление президента" и другие правонарушения, связанные с его заявлениями.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Turkish Minute.

Это стало последним в серии разбирательств против представителей главной оппозиционной Республиканской народной партии (CHP), которые начались с ареста популярного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в рамках коррупционного расследования в марте.

"Слова, произнесенные председателем CHP Озгюром Озелем на пресс-конференции после заседания исполнительного комитета партии 5 июля, содержат признаки преступлений, в частности оскорбления президента, открытого подстрекательства к совершению преступления, а также оскорбления и угрозы в адрес государственных должностных лиц", – говорится в заявлении прокуратуры.

Какие именно высказывания стали основанием для расследования, пока не уточняется, однако известно, что Озель резко осудил недавние аресты трех мэров от CHP и одного заместителя мэра.

В ноябре Эрдоган уже подавал жалобу против Озеля за "публичное оскорбление президента" и "нанесение ущерба чести и достоинству президентской должности".

Еще один иск, поданный в феврале, оспаривает законность избрания Озеля на пост председателя CHP, выдвигая обвинения в подкупе голосов на партийном съезде в ноябре 2023 года.

Местные СМИ сообщают также, что продолжаются усилия по лишению Озеля депутатской неприкосновенности, чтобы он мог предстать перед судом по еще одному делу – об "оскорблении государственного должностного лица".

Арест мэра Стамбула Экрема Имамоглу вызвал крупнейшие антиправительственные протесты в Турции за последние годы. Люди каждую ночь собирались у стамбульской мэрии и часто вступали в столкновения с полицией.

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