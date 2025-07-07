Туск объяснил, зачем Польша вернула контроль на границах с Германией и Литвой

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что возвращение контроля на границах с Германией и Литвой необходимо для прекращения потоков нелегальной миграции из РФ и Беларуси.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Туск сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом, его цитирует The Guardian.

Как отметил польский премьер, усиленная охрана границы с Беларусью, которую осуществляют сотрудники польской пограничной службы, предотвращает 98% всех попыток пересечь границу.

В то же время он предупредил, что "все это не будет иметь смысла, если другие внешние границы ЕС не будут так же тщательно охраняться".

Туск подчеркнул, что решение о восстановлении контроля на границе с Литвой имеет целью выявить все случаи, когда кто-то не может попасть в Польшу из Беларуси и после этого проходит через страны Балтии.

Кроме того, по его словам, новые меры контроля позволят польской стороне тщательно проверять каждый случай, когда подозреваемый в нелегальной миграции отправляется немецкими пограничниками обратно в Польшу.

"Больше не будет так, что любой, кто незаконно пересек границу, и чьи документы являются неполными или нечеткими, будет отправлен в Польшу из любого места – будь то из Германии или из любой другой страны", – подчеркнул Туск.

Как известно, с 7 июля вступило в силу решение польского правительства о временном контроле на границах с Германией и Литвой для противодействия нелегальной миграции.

Временный пограничный контроль изначально введен на 30 дней, но этот период может быть продлен.

Ранее глава МВД Польши Томаш Семоняк заявил, что польская сторона готова отменить временный усиленный контроль на границе с Германией, если последняя тоже пойдет на этот шаг.

Перед этим Польша отвергла предложение Германии о совместном патрулировании границы.