Президент Чехии не считает, что Россия сейчас побеждает в войне

Президент Чехии Петр Павел не согласен с утверждением, что Россия сейчас "побеждает в войне" против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", своими соображениями он поделился в интервью BBC-Украина.

Павела попросили как генерала дать оценку утверждений, что Россия по состоянию дел на фронте побеждает в войне.

"На российское утверждение я сказал бы, что победа имеет другой вид. Россия имеет несколько тактических успехов. Им удалось завладеть некоторыми частями украинской территории, но их продвижение стоит больших жертв и потерь. Я думаю, это очень, очень высокая цена за захват земель", – ответил президент Чехии.

Он продолжил, что пока украинские защитники успешно держат фронт, в том числе на сложных участках, и при этом наносят противнику огромные потери.

"Если война будет продолжаться в таком же духе, она продлится годами. Такое положение дел неприемлемо для всех", – отметил Петр Павел.

Также он поделился, каким видит баланс сил РФ и Украины в войне.

Как сообщалось, в НАТО прогнозируют "тяжелое лето" для Украины из-за ложных данных о войне у Путина.