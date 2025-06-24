В НАТО прогнозируют "тяжелое лето" для Украины из-за неверных данных о войне у Путина

Разведывательные данные НАТО свидетельствуют о том, что Путин верит в способность российской армии достичь прорыва, и поэтому будет усиливать атаки, несмотря на потери.

Об этом заявил журналистам на саммите НАТО высокопоставленный представитель Альянса, пожелавший остаться анонимным.

В Альянсе отмечают, что Россия несет значительные потери, однако намерена в целом сохранять тактику. На этом основании в Альянсе ожидают "тяжелого лета" для Украины. Представитель НАТО несколько раз повторил этот термин.

"Мы ожидаем, что Россия будет продолжать тактику небольших завоеваний, несмотря на большие потери, которые она понесет", – добавил он.

"Что касается ожиданий от лета – мы ожидаем движения в Сумской области. В Запорожской области мы тоже ждем интенсификации, но в основном это будут ограниченные штурмы для улучшения тактических позиций", – заявил он.

В Альянсе считают, что российский лидер Путин, принимая стратегию действий, руководствуется ложной информацией, и поэтому его ожидания от летней кампании значительно масштабнее.

"Он действительно думает, что он побеждает, но это основано на ложной информации, которую он получает. Исходя из этого, украинцам стоит ожидать тяжелого лета", – подчеркнул чиновник. "Будет давление по всей линии фронта и похоже, что оно будет расти, поэтому я говорю о сложном лете для Украины", – добавил он.

Впрочем, в НАТО не считают, что Россия сможет достичь поставленных целей. "В целом, главным сдерживающим фактором для России является то, что она не имеет достаточных резервов, необходимых для того, чтобы достичь какого-то прорыва", – пояснил представитель Альянса.

Как сообщалось, в НАТО не верят в окружение Сум, но считают, что Россия попытается это сделать.