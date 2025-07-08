Премьер Молдовы обещает не допустить вмешательства в парламентские выборы

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что власти страны "не позволят никому руководить нашими выборами извне".

Как сообщает "Европейская правда", заявление молдавского премьера приводит Moldpres.

Речан подчеркнул, что осенние парламентские выборы должны быть чистыми, свободными и справедливо профинансированными.

"Сегодня я посылаю четкий сигнал: демократия не продается. Голосование не является предметом переговоров беглых олигархов. Молдова не собирается возвращаться в прошлое, и молдавский парламент должен оставаться голосом нашего народа, а не становиться инструментом Кремля", – сказал премьер.

По словам премьера, Молдова извлекла урок из прошлогодних президентских выборов и конституционного референдума, когда "мы стали свидетелями того, как нечестные деньги могут пытаться подавить волю граждан".

Он подчеркнул, что, несмотря на эти влияния, народ в конечном итоге сделал свободный выбор, и демократия устояла, но "эти действия, тем не менее, показали нам, что опасность реальна".

"Иностранное вмешательство является далеко идущим, изощренным и устойчивым – серьезным вызовом, особенно для такой маленькой страны, как наша", – добавил Речан.

Он отметил, что "следующим серьезным испытанием станут парламентские выборы в сентябре".

Среди возможных рисков он назвал дестабилизацию в Приднестровском регионе, кибератаки на избирательную инфраструктуру, использование искусственного интеллекта для дезинформации.

"Еще большую тревогу вызывает создание фантомных партий, которые выглядят проевропейскими, но финансируются из России, чтобы обеспечить прокремлевское большинство в парламенте", – сказал Речан.

Он заверил, что "Республика Молдова не позволит никому руководить нашими выборами извне" и что "все имеющиеся инструменты будут использованы для защиты суверенитета, демократии и европейского будущего страны".

Парламентские выборы в Молдове состоятся 28 сентября.

Подробности о планах создать мегаблок Кремля читайте в статье: "Базовый сценарий – в Молдове будет подконтрольное Москве правительство после выборов в сентябре"