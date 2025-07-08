Прем'єр Молдови обіцяє не допустити втручання у парламентські вибори

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що влада країни "не дозволить нікому керувати нашими виборами ззовні".

Як повідомляє "Європейська правда", заяву молдовського прем’єра наводить Moldpres.

Речан наголосив, що осінні парламентські вибори повинні бути чистими, вільними та справедливо профінансованими.

"Сьогодні я надсилаю чітке повідомлення: демократія не продається. Голосування не є предметом переговорів олігархів-утікачів. Молдова не збирається повертатися в минуле, і молдавський парламент повинен залишатися голосом нашого народу, а не ставати інструментом Кремля", – сказав прем'єр.

За словами прем'єра, Молдова винесла урок з минулорічних президентських виборів і конституційного референдуму, коли "ми стали свідками того, як нечесні гроші можуть намагатися придушити волю громадян".

Він підкреслив, що попри на ці впливи, народ в кінцевому підсумку зробив вільний вибір, і демократія встояла, але "ці дії, а проте, показали нам, що небезпека реальна".

"Іноземне втручання є далекосяжним, витонченим і стійким – серйозним викликом, особливо для такої маленької країни, як наша", – додав Речан.

Він зазначив, що "наступним серйозним випробуванням стануть парламентські вибори у вересні".

Серед можливих ризиків він назвав дестабілізацію в Придністровському регіоні, кібератаки на виборчу інфраструктуру, використання штучного інтелекту для дезінформації.

"Ще більшу тривогу викликає створення фантомних партій, які виглядають проєвропейськими, але фінансуються з Росії, щоб забезпечити прокремлівську більшість у парламенті", – сказав Речан.

Він запевнив, що "Республіка Молдова не дозволить нікому керувати нашими виборами ззовні" і що "всі наявні інструменти будуть використані для захисту суверенітету, демократії та європейського майбутнього країни".

Парламентські вибори у Молдові відбудуться 28 вересня.

Деталі про плани створити мегаблок Кремля читайте у статті: "Базовий сценарій – у Молдові буде підконтрольний Москві уряд після виборів у вересні"