Боснийская полиция выдала ордер на арест Додика

Пограничная полиция, представляющая центральную власть Боснии и Герцеговины, выдала ордер на арест лидера Республики Сербской Милорада Додика.

Об этом сообщило Bloomberg, информирует "Европейская правда".

Как указано, кроме Додика ордера выдали еще в отношении двух высокопоставленных чиновников Республики Сербской.

Ордера на арест были выданы после того, как они не явились по повестке в прокуратуру БиГ на допрос, поскольку их подозревают в "посягательстве на конституционный строй" после того, как парламент РС принял законы, запрещающие деятельность некоторых судебных и полицейских учреждений на территории Республики Сербской.

Ордер означает, что любой сотрудник полиции в БиГ, который их заметит, должен их задержать.

В ответ Додик объявил, что Республика Сербская создаст собственную пограничную полицию.

Додик был приговорен в первой инстанции судом БиГ к одному году тюрьмы и шестилетнему запрету на политическую деятельность за неуважение к решениям верховного представителя, власти Республики Сербской приняли ряд неконституционных законов.

Эти законы встретили почти полное осуждение во всем мире, от госсекретаря США Марко Рубио до генерального секретаря НАТО Марка Рютте и нескольких иностранных посольств в БиГ.

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