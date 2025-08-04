В Польше задержали украинца, которого обвинили в атаке на объект инфраструктуры

В польском городе Сопот задержали 36-летнего гражданина Украины, которого обвиняют в атаке на объект инфраструктуры, в частности на оборудование местного водопровода.

Об этом сообщает Polsat News со ссылкой на местную прокуратуру, пишет "Европейская правда".

По данным прокуратуры, повреждение водопроводной инфраструктуры произошло 15 июля.

Как отмечается, 21 июля полиция арестовала Игоря Г., которого подозревают, среди прочего, в проникновении в глубокую скважину в Сопоте, расположенную в Трехградском ландшафтном парке.

По словам прокурора, 36-летнему украинцу предъявлены обвинения в совершении трех преступлений: уничтожение элементов водопроводной сети, повреждение пяти электрических щитков, похищение с целью присвоения удостоверения личности установленного потерпевшего.

Игорь Г. частично признал свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлений.

Суд согласился на временный арест мужчины на три месяца. В то же время санитарная инспекция проверила пробы воды в водопроводе Сопота и установила, что она пригодна для употребления.

Мужчине предъявили обвинения в посягательстве на объекты инфраструктуры (наказание в виде лишения свободы на срок от шести месяцев до восьми лет), уничтожении имущества (лишение свободы на срок от трех месяцев до пяти лет), использовании чужого документа (штраф, ограничение или лишение свободы на срок до двух лет).

Расследованием занимается Агентство внутренней безопасности.

Недавно в Польше выдвинули обвинения в адрес 27-летнего колумбийца, который может стоять за двумя поджогами в стране.

Ранее в этом году польская прокуратура выдвинула обвинения двум гражданам Украины, которых подозревают в причастности к поджогу торгового центра в Варшаве 12 мая 2024 года.