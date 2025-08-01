Трамп после заявлений Медведева приказал развернуть две ядерные подводные лодки

Президент США Дональд Трамп объявил об отправке двух атомных подводных лодок "в соответствующие регионы" после провокационных заявлений заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Трамп написал на Truth Social.

Президент США назвал последние слова Медведева "чрезвычайно провокационными".

"Я отдал приказ разместить две атомные подводные лодки в соответствующих регионах на случай, если эти бессмысленные и провокационные заявления окажутся не просто словами", – добавил он.

Трамп не уточнил, где именно будут развернуты эти ядерные лодки. В то же время он выразил надежду, что слова Медведева не приведут "к непредсказуемым последствиям".

Как известно, ранее на этой неделе Трамп заявил, что США начнут вводить пошлины и другие меры против России через 10 дней, если Москва не продемонстрирует прогресс в прекращении войны в Украине.

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев на это заявил, что Трамп "играет в игру ультиматумов с Россией". Тогда же он сказал, что "каждый новый ультиматум – это угроза и шаг к войне" и уточнил, что не между Россией и Украиной, а с "его собственной страной".

В ответ президент США заявил, что Медведеву стоит "следить за словами" и он заходит слишком далеко.