Разведка Британии оценила потери РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину

Разведка Великобритании оценила потери России в личном составе с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом говорится в анализе разведчиков от 5 августа, пишет "Европейская правда".

Разведка Британии заявила, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Россия потеряла примерно 1,05 млн человек погибшими и ранеными.

За 2025 год, указывают разведчики, в неспровоцированной войне против Украины РФ потеряла 260 тысяч военных убитыми и ранеными.

В анализе отметили, что с марта 2025 года ежемесячно количество российских потерь уменьшалось, а среднесуточный показатель в июле был самым низким с апреля 2024 года.

Разведчики отметили, что умеренное уменьшение ежемесячных потерь России произошло одновременно с продолжением российских атак на всем фронте с высокой интенсивностью.

Фото: Х

Из графика, который опубликовала разведка Британии, видно, что после резкого спада в первой половине 2023 года, годовые показатели потерь начали постепенно расти в 2024 и 2025 годах.

В июле 2025 года средние суточные потери составили 1072 человека, что является самым низким показателем с апреля 2024 года, однако все еще высоким.

11 июля разведка Британии проанализировала потери российской армии в войне против Украины за 2025 год. Разведчики писали, что

РФ могла потерять примерно 236 тысяч военных погибшими и ранеными в российско-украинской войне только за 2025 год.

В июле глава военной полиции Эстонии заявил, что человеческие потери России в неспровоцированной войне против Украины уже превысили потери в советско-финской войне.