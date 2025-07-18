У Естонії кажуть, що втрати РФ в Україні вже перевищили радянські у війні з фінами

Людські втрати Росії у неспровокованій війні проти України вже перевищили втрати радянсько-фінської війни (Зимова війна).

Про це заявив голова військової поліції Естонії Тоомас Велі, передає ERR, пише "Європейська правда".

Хоча російські війська ведуть інтенсивні атаки і досягли деяких незначних успіхів, Україна в цілому утримує свої позиції, заявив Велі у п’ятницю, 18 липня.

Він сказав, що з листопада 2023 року Росія "змогла окупувати близько 9 тисяч квадратних кілометрів України додатково до тих, що вже були в її володінні".

"Якщо врахувати людські втрати, яких зазнала Росія, виходить, що кожен квадратний кілометр обійшовся їй у статистично приблизно 70 поранених або загиблих. Можливо, ці масові атаки, які вони проводять, навіть гірші, ніж, наприклад, Зимова війна у Фінляндії, де Росія, або Радянський Союз на той час, заплатила за кожен квадратний кілометр приблизно 20-30 загиблими або пораненими солдатами. Це величезні втрати, астрономічні втрати", – сказав полковник.

Велі також говорив про ситуацію в Росії, яка, за його словами, стає все більш складною як в економічному, так і у внутрішньополітичному плані.

"Я хотів би звернути увагу на те, що в російській економіці зараз відбуваються процеси, які, за словами навіть проурядових коментаторів, починають даватися взнаки: санкції починають боліти, державний бюджет рухається до дефіциту, а жирні резерви країни практично вичерпані", – сказав він.

За словами військового, за останні два роки в економіці Росії "не було розпочато жодних нових проєктів у сфері нерухомості, а малі підприємства тихо банкрутують".

"На Московській фондовій біржі зараз спостерігається відносно висока паніка. Інфляція почала зростати, попри зусилля російського центрального банку утримати її під контролем", – сказав він.

За словами Велі, деякі коментатори стверджують, що ситуація в Росії стає схожою на ситуацію початку 1990-х років, коли гроші втратили свою цінність і настала стагнація.

Також він зазначив, що "цікаві тенденції" спостерігаються і в сфері внутрішньої безпеки Росії.

"Коли колишні міністри стріляються чи вистрибують з вікон, а директори та власники великих приватизованих компаній заарештовуються, здається, що там справи йдуть погано. І якщо минулого року, наприклад, у Санкт-Петербурзі відбувся грандіозний військово-морський парад, то цього року з міркувань безпеки всі військово-морські паради скасовано, а тих, хто загинув у Другій світовій війні, просто вшановують вінками", – сказав полковник.

Говорячи про ситуацію на українському фронті, Велі зазначив, що російські війська досягли невеликих проривів і відбулися локальні тактичні операції.

"Наразі дуже сильний тиск на Покровськ, який Росія відчайдушно намагається захопити з жовтня минулого року", – сказав він.

За описом полковника, російські війська в Покровську намагаються використовувати ту саму тактику, що й раніше у Вугледарі та Авдіївці, де вони намагаються просунутися з флангів, захопити важливі вузли та контролювати шляхи постачання українських підрозділів.

"Іншими словами, на прикладі Покровська, якщо село Удачне, розташоване на південний захід від Покровська, потрапить до рук росіян і вони контролюватимуть його з вогнем, вони також зможуть контролювати західно-східну автомагістраль, що веде до Покровська", – сказав він.

Мапа: DeepState

За словами полковника, російські війська намагалися збільшити темпи вздовж всієї лінії фронту, але ознаки того, що очікується велика російська наступальна операція, є перебільшеними.

На початку червня британська розвідка зазначила, що від початку російсько-української війни у лютому 2022 року Росія втратила близько 1 млн військових загиблими та пораненими.

А міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що втрати російських сил в один мільйон в Україні свідчать про використання Владіміром Путіним росіян як "гарматного мʼяса".

11 липня розвідка Великої Британії проаналізувала втрати російської армії у війні проти України за 2025 рік. Розвідники вважають, що РФ могла втратити приблизно 236 тисяч військових загиблими і пораненими у російсько-українській війні лише за 2025 рік.

Від початку повномасштабного вторгнення кількість загиблих та поранених військових РФ перевищила 1 мільйон.