Трамп встретится с Си, если будет заключено торговое соглашение

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, 5 августа, что его страна близка к заключению торгового соглашения с Китаем и что он встретится со своим китайским коллегой Си Цзиньпином до конца года, если соглашение будет достигнуто.

Его слова цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

Трамп заявил, что США и Китай "очень близки к соглашению", а также отметил, что страны хорошо ладят.

"Он попросил о встрече, и я, скорее всего, встречусь с ним до конца года, если мы договоримся. Если мы не договоримся, я не буду встречаться", – сказал Трамп, имея в виду своего китайского коллегу.

Китай должен до 12 августа достичь долгосрочного соглашения о пошлинах с администрацией США после того, как Пекин и Вашингтон в мае и июне заключили предварительные соглашения о прекращении эскалации взаимных пошлин и запрета на экспорт редкоземельных металлов.

29 июля Китай и США по итогам двухдневных переговоров в Стокгольме договорились продлить действие мер, принятых в мае для предотвращения эскалации тарифной войны.

А торговый представитель США Джеймисон Грир выразил осторожный оптимизм относительно переговоров с Китаем о поставках редкоземельных металлов после торговых переговоров.