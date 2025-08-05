Трамп зустрінеться з Сі, якщо буде укладено торговельну угоду

Президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, 5 серпня, що його країна близька до укладення торговельної угоди з Китаєм і що він зустрінеться зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном до кінця року, якщо угода буде досягнута.

Його слова цитує Reuters, передає "Європейська правда".

Трамп заявив, що США та Китай "дуже близькі до угоди", а також наголосив, що країни добре ладнають.

"Він попросив про зустріч, і я, швидше за все, зустрінуся з ним до кінця року, якщо ми домовимося. Якщо ми не домовимося, я не буду зустрічатися", – сказав Трамп, маючи на увазі свого китайського колегу.

Китай має до 12 серпня досягти довгострокової угоди про мита з адміністрацією США після того, як Пекін і Вашингтон у травні та червні уклали попередні угоди про припинення ескалації взаємних мит і заборони на експорт рідкоземельних металів.

29 липня Китай і США за підсумками дводенних переговорів у Стокгольмі домовились продовжити дію заходів, ухвалених у травні для запобігання ескалації тарифної війни.

А торговий представник США Джеймісон Грір висловив обережний оптимізм щодо переговорів з Китаєм про постачання рідкісноземельних металів після торгових переговорів.