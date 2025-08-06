FT: Трамп готовит свои первые санкции против российского "теневого флота"

Президент США Дональд Трамп и его администрация рассматривают возможность введения санкций против российского "теневого флота", если хозяин Кремля Владимир Путин не согласится на прекращение огня в Украине до пятницы.

Об этом говорится в публикации Financial Times, сообщает "Европейская правда".

Как отмечает издание, меры против "теневого флота" станут первым случаем введения США санкций против РФ с момента возвращения Трампа в Белый дом в январе.

Двое собеседников издания рассказали, что дополнительные санкции США против "теневого флота" рассматриваются как первый простой шаг для наложения ограничений на Россию.

Другой источник рассказал, что у Трампа рассматривают ряд вариантов, среди которых санкции против "теневого флота".

Издание отмечает, что Кремль проигнорировал ряд сроков, установленных президентом США для соглашения о прекращении огня, и в последние недели значительно усилил свои атаки на Украину.

Источники отмечают, что Трамп все больше разочаровывается в Путином. Собеседники заявили, что РФ заплатит цену, если не сядет за стол переговоров.

Вероятно, Трамп примет решение о санкциях после возвращения его спецпосланника Стива Уиткоффа из Москвы, добавил источник.

"Это зависит от того, что привезет Уиткофф. Если Уиткофф вернется с пустыми руками, абсолютно ни с чем, Трамп будет в ярости", – сказал собеседник.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли сказала: "Президент четко дал понять, что если Путин не согласится прекратить войну, будут введены жесткие санкции. Мы не будем опережать президента в конкретных деталях".

Между тем агентство Bloomberg сообщило, что Кремль рассматривает несколько вариантов уступок Трампу, касающихся его попыток завершить российскую полномасштабную агрессию против Украины.

В течение последних недель Трамп усилил критику в адрес России. В частности, он заявил, что снижение цен на энергоносители может повлиять на хозяина Кремля Владимира Путина и заставить его прекратить войну в Украине.

Также он рассматривает возможность "существенного" повышения тарифов на индийский импорт в течение следующих 24 часов из-за закупки страной российской нефти.