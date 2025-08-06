СМИ: Испания передумала покупать F-35 и ищет европейскую альтернативу

Испания отказалась от планов приобрести американские истребители F-35 и рассмотрит альтернативы европейских производителей.

Об этом со ссылкой на свои источники в правительстве сообщает El Pais, пишет "Европейская правда".

В испанском правительстве якобы окончательно передумали покупать новейшие американские истребители F-35 и приостановили уже инициированные предыдущие контракты.

Несмотря на то, что правительство в апреле утвердило план на 10 млрд долларов и обязалось тратить не менее 2% ВВП на оборонные нужды, решение инвестировать 85% этих средств оказалось несовместимым с покупкой истребителей в США.

На фоне этой информации пока непонятно, чем Испания заменит свои штурмовики вертикального взлета Harrier AV8B, которые должны списывать в 2030 году.

Продолжение их использования не рассматривают – не только потому, что они летают уже почти 50 лет, но и потому, что США и Италия списывают последние свои такие модели и их ремонт и обслуживание станет сложной задачей. Истребители F-35B называли "единственной альтернативой" для флота.

На флоте якобы уже заказали у верфи Navantia исследования относительно перспектив создания авианосца с длинной палубой, с которого могли бы взлетать самолеты не только с вертикальным взлетом. В таком случае Испания сможет рассматривать приобретение французских Rafale.

На вооружение Воздушных сил должны были поступить F-35-А на замену F-18, которые должны использоваться максимум до 2035 года.

Ранее сообщалось, что переоборудование авиабазы для F-35 в Германии подорожает почти до 2 млрд евро.

Как известно, многие страны Европы заменяют свои F-16 на F-35, что, в том числе, сделало возможным передачу этих истребителей Украине. Немецкий оружейный концерн Rheinmetall построил в Германии завод для производства деталей к американским F-35.