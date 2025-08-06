ЗМІ: Іспанія передумала купувати F-35 і шукає європейську альтернативу 

Іспанія відмовилася від планів придбати американські винищувачі F-35 та розгляне альтернативи європейських виробників.

Про це з посиланням на свої джерела в уряді повідомляє El Pais, пише "Європейська правда".

В іспанському уряді нібито остаточно передумали купувати новітні американські винищувачі F-35 та призупинили вже ініційовані попередні контракти.

Попри те, що уряд у квітні затвердив план на 10 млрд доларів і зобов’язався витрачати щонайменш 2% ВВП на оборонні потреби, рішення інвестувати 85% цих коштів виявилось несумісним з купівлею винищувачів у США.

На тлі цієї інформації поки незрозуміло, чим Іспанія замінить свої штурмовики вертикального зльоту Harrier AV8B, які мають списувати у 2030 році.

Продовження їхнього використання не розглядають – не лише тому, що вони літають вже майже 50 років, а й тому, що США та Італія списують останні свої такі моделі і їхній ремонт та обслуговування стане складною задачею. Винищувачі F-35B називали "єдиною альтернативою" для флоту.

На флоті нібито вже замовили у верфі Navantia дослідження щодо перспектив створення авіаносця з довгою палубою, з якого могли би злітати літаки не лише з вертикальним зльотом. У такому разі Іспанія зможе розглядати придбання французьких Rafale.

На озброєння Повітряних сил мали надійти F-35А на заміну F-18, які мають використовуватись максимум до 2035 року.

Раніше повідомляли, що переобладнання авіабази для F-35 у Німеччині здорожчає до майже 2 млрд євро.

Як відомо, багато країн Європи замінюють свої F-16 на F-35, що у тому числі уможливило передачу цих винищувачів Україні. Німецький збройовий концерн Rheinmetall побудував у Німеччині завод для виробництва деталей до американських F-35.