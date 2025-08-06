Испания хочет полностью запретить курение на террасах баров и ресторанов до 2027 года

Министр здравоохранения Испании Моника Гарсия "полностью уверена", что к 2027 году на террасах баров и ресторанов будет запрещено курить.

Заявление руководительницы испанского Минздрава приводит EFE, сообщает "Европейская правда".

Гарсия вспомнила о реформе закона о борьбе с курением, который запретит курение и вейпинг на террасах и расширит зоны, свободные от курения, в том числе на рабочих транспортных средствах.

Она подчеркнула важность этих реформ и консенсус общества в этом вопросе, поскольку, по ее словам, "мы являемся страной, которая движется вперед, которая снова становится передовой в борьбе с табаком и табакокурением".

Проведенное Минздравом Испании исследование показало, что существует консенсус между курильщиками и некурящими по поводу курения на террасах. Обе группы соглашаются, что это должно быть запрещено.

Как известно, во Франции с 29 июня запретили курение на пляжах, в парках, общественных садах и на автобусных остановках.

Кроме того, в Германии ряд политиков выступает за запрет курения в общественных местах по примеру Франции.