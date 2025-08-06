СМИ: Трамп и Зеленский могут поговорить в среду

Команды президентов Украины и США готовят телефонный разговор по итогам визита спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщили "Суспільне" и журналист Axios Барак Равид, пишет "Европейская правда".

Как отметил информированный собеседник "Суспільного", сейчас прорабатывается новый разговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Инициатива возникла после недавнего визита специального представителя США Стива Уиткоффа в Россию", – говорится в публикации.

В Кремле заявили, что во время разговора правителя РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом состоялся обмен "определенными сигналами" относительно российско-украинской войны.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что Кремль рассматривает несколько вариантов уступок Трампу, в частности приостановление воздушных ударов с применением беспилотников и ракет как жест деэскалации.

В последние недели Трамп усилил критику против России. В частности, он заявил, что снижение цен на энергоносители может повлиять на Путина и заставить его прекратить войну в Украине.