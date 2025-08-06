ЗМІ: Трамп і Зеленський можуть поговорити в середу

Команди президентів України та США готують телефонну розмову за підсумками візиту спецпосланника Дональда Трампа Стіва Віткоффа до Москви.

Про це з посиланням на власні джерела повідомили "Суспільне" та журналіст Axios Барак Равід, пише "Європейська правда".

Як зазначив поінформований співрозмовник "Суспільного", нині опрацьовується нова розмова між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським.

"Ініціатива виникла після нещодавнього візиту спеціального представника США Стіва Віткоффа до Росії", – йдеться в публікації.

У Кремлі заявили, що під час розмови правителя РФ Владіміра Путіна зі спецпосланцем президента США Стівеном Віткоффом відбувся обмін "певними сигналами" щодо російсько-української війни.

Напередодні агентство Bloomberg повідомило, що Кремль розглядає кілька варіантів поступок Трампу, зокрема призупинення повітряних ударів із застосуванням безпілотників і ракет як жест деескалації.

Впродовж останніх тижнів Трамп посилив критику проти Росії. Зокрема, він заявив, що зниження цін на енергоносії може вплинути на Путіна і змусити його припинити війну в Україні.