Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что внешние силы должны принудить Россию и Украину к миру, отметив, что в случае Украины это было бы легче.

Об этом Орбан сказал на антивоенном митинге цифровых общественных кругов в Дьйоре в субботу во второй половине дня, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telex.

По его словам, противоборствующие стороны не хотят мира, и поэтому внешние силы должны убедить россиян и украинцев помириться.

Европейский Союз имеет средства, чтобы мотивировать Украину в этом направлении, поскольку, по его словам, Украина не существовала бы без поддержки ЕС.

Проблема, однако, заключается в том, что ведущие западные страны не могут найти средств, чтобы убедить россиян, которые хотят оккупировать всю Украину, заключить мир, отметил Орбан.

"Время на стороне россиян", – сказал он, добавив, что было бы хорошо заключить мир до того, как россияне оккупируют всю Украину.

Как известно, в Венгрии в апреле 2026 года должны состояться парламентские выборы, на которых партия Орбана "Фидес" может потерять власть впервые за более чем 15 лет.

