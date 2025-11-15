Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що зовнішні сили повинні примусити Росію і Україну до миру, зазначивши, що у випадку України це було б легше.

Про це Орбан сказав на антивоєнному мітингу цифрових громадських кіл в Дьйорі в суботу в другій половині дня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telex.

За його словами, протиборчі сторони не хочуть миру, і тому зовнішні сили повинні переконати росіян і українців помиритися.

Європейський Союз має засоби, щоб мотивувати Україну в цьому напрямку, оскільки, за його словами, Україна не існувала б без підтримки ЄС.

Проблема, однак, полягає в тому, що провідні західні країни не можуть знайти засобів, щоб переконати росіян, які хочуть окупувати всю Україну, укласти мир, зазначив Орбан.

"Час на боці росіян", – сказав він, додавши, що було б добре укласти мир до того, як росіяни окупують всю Україну.

Як відомо, в Угорщині у квітні 2026 року мають відбутись парламентські вибори, на яких партія Орбана "Фідес" може втратити владу вперше за понад 15 років.

