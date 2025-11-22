Коалиция решительных обсудит совместные действия по Украине 25 ноября

Во вторник, 25 ноября состоится онлайн-заседание коалиции решительных по поддержке Украины на высшем уровне с целью обсуждения результатов переговоров в Женеве и наработки новых совместных инициатив.

Об этом, как передает "Европейская правда", сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон 22 ноября на полях заседания G20 в Южной Африке. Макрон и Стармер договорились собрать коалицию желающих в онлайн-формате 25 ноября.



"Мы организуем, вместе с Киром Стармером (премьер-министром Британии – "ЕП"), встречу в формате видеоконференции коалиции решительных", – сообщил Макрон.

Он напомнил, что в коалицию сейчас входят более тридцати стран – как европейских, так и других союзников.

"Итак, мы проведем встречу во вторник днем, чтобы скоординировать наши действия по этому вопросу и увидеть прогресс, который будет достигнут во время переговоров ближайших дней в Женеве, и иметь возможность выступить с новыми инициативами", – рассказал президент Франции.



Как сообщала "Европейская правда", Президент США Дональд Трамп заявил, что его нынешний мирный план для Украины не является окончательным предложением.



Перед этим он дал Украине время до 27 ноября, чтобы согласиться на предложенный американской стороной "мирный план".



В пятницу Зеленский выступил с обращением к украинскому народу, в котором заявил, что Украина сегодня оказалась перед сложным выбором и рискует или потерять достоинство, или своего ключевого партнера.



Больше о новом американском "мирном предложении" читайте в статье "ЕП": План имени Трампа. Рассказываем об "агрессивных" мирных переговорах США и Украины.