Коаліція рішучих обговорить спільні дії щодо України 25 листопада

У вівторок, 25 листопада відбудеться онлайн-засідання коаліції рішучих з підтримки України на найвищому рівні з метою обговорення результатів перемовин у Женеві та напрацювання нових спільних ініціатив.

Про це, як передає "Європейська правда", повідомив президент Франції Емманюель Макрон 22 листопада на полях засідання G20 у Південній Африці.

Макрон та Стармер домовилися зібрати коаліцію охочих в онлайн-форматі 25 листопада.

"Ми організуємо, разом з Кіром Стармером (прем’єр-міністром Британії – "ЄП"), зустріч у форматі відеоконференції коаліції рішучих", – повідомив Макрон.

Він нагадав, що до коаліції наразі входять понад тридцять країн – як європейських, так і інших союзників.

"Отже, ми проведемо зустріч у вівторок вдень, щоб скоординувати наші дії з цього питання та побачити прогрес, який буде досягнутий під час переговорів найближчих днів у Женеві, і мати можливість виступити з новими ініціативами", – розповів президент Франції.

Як повідомляла "Європейська правда", Президент США Дональд Трамп заявив, що його нинішній мирний план для України не є остаточною пропозицією.

Перед цим він дав Україні час до 27 листопада, аби погодитись на запропонований американською стороною "мирний план".

У п’ятницю Зеленський виступив зі зверненням до українського народу, у якому заявив, що Україна сьогодні опинилась перед складним вибором та ризикує або втратити гідність, або свого ключового партнера.

Більше про нову американську "мирну пропозицію" читайте у статті "ЄП": План імені Трампа. Розповідаємо про "агресивні" мирні переговори США та України.