Как РФ дестабилизирует Молдову Гагаузией и как Украина может помочь это остановить

Когда вспоминают о пророссийском, лояльном к Кремлю регионе Молдовы, то обычно говорят о Приднестровье, потому что там расположена и российская военная база, и проживает значительная часть граждан России, которым Москва специально для этого раздавала паспорта.

Но выборы каждый раз показывают, что в Молдове есть регионы с еще более высоким уровнем поддержки Кремля – это Гагаузская автономия на юге Молдовы.

Об истоках пророссийских настроений гагаузов и о том, как Украина может присоединиться к борьбе с гибридным влиянием Кремля, "ЕвроПравде" рассказал Иван Капсамун – журналист, ветеран войны против России и этнический гагауз, который очень тесно работает с гагаузами Молдовы. Текстовое изложение его основных тезисов – в материале Что такое Гагаузия в Молдове, как Россия её "оккупировала" и что следует делать Украине. Далее – сокращенная версия этого текста.

Несмотря на то, что Молдова – унитарное государство, Гагаузия обладает всеми инструментами автономии.

Они избирают своего башкана (должность, аналогичная президенту). Башкан возглавляет местное правительство ("Исполнительный комитет" или Bakannık Komiteti), а также входит в состав правительства Молдовы. В Гагаузии есть свой парламент ("Народное собрание" или Halk Topluşu). Также есть много атрибутики автономии.

Изначально идея заключалась в том, чтобы сохранить гагаузский народ и дать толчок развитию гагаузского языка.

Но в реальности регион оказался под влиянием России.

С момента провозглашения независимости Молдовы российская пропаганда работала над тем, чтобы гагаузы были ориентированы на Москву, а автономия стала "резервацией русского мира".

В Гагаузии издавна действует правило: чтобы прийти к власти – ты должен публично любить Россию.

Сейчас Кишинев пытается разрушить эту российскую вертикаль. Башкан Евгения Гуцул сидит в тюрьме по обвинениям в незаконном российском финансировании, а часть ее соратников – в бегах.

Но Россия сохраняет своё влияние. Говорить о деоккупации Гагаузии пока рано.

Руководство автономии нужно переизбрать, но объявить новые выборы пока невозможно.

Местное законодательство о выборах противоречит обновленному избирательному кодексу Молдовы, и депутаты Народного собрания не хотят устранять эти несоответствия.

Сейчас постепенно налаживается диалог между Комратом и Кишиневом о том, как это сделать. Они договариваются о совместных подходах и хотят провести выборы где-то осенью. Хотя Кремль этому сильно противится и через подконтрольных людей в Гагаузии пока не дает принять компромиссное решение.

Главная задача Кишинева – сделать так, чтобы выборы снова не купила РФ.

Молдова должна быть уверена, что "уничтожила" сеть подкупа со стороны пророссийского олигарха-беглеца Илана Шора. Нужно создать механизмы контроля честности этих выборов, а также такие правила, при которых не подконтрольные Кремлю силы и политики захотят пойти на выборы и будут иметь на них шансы. А здоровые силы в Гагаузии есть.

Далеко не все гагаузы – "ватники", даже по той простой причине, что гагаузы живут не только в Молдове, но и в Украине. Конечно, и среди украинских гагаузов есть разные люди. Но многие из них любят Украину и являются гражданами нашего государства во всех смыслах.

Поэтому гагаузы Украины точно не ждут здесь "русского мира". Наш пример стоит использовать, чтобы помочь Гагаузии измениться.

Но здесь нужны совместные действия Кишинева и Киева. Нужна информационная кампания. В определенной степени – даже контрпропаганда, противодействие многолетней пропаганде России.

Кроме того, признание гагаузов со стороны Киева коренным народом Украины предоставит инструменты для того, чтобы мы сохранились как народ, и позволит государству усилить поддержку гагаузской самобытности. Это поможет нам сохранить, спасти свой язык и создаст положительный пример, альтернативу для гагаузов в соседней Молдове.

И, наконец, важен общий путь Украины и Молдовы в Европейский Союз.

Больше тезисов Ивана Капсамуна – Что такое Гагаузия в Молдове, как Россия её "оккупировала" и что следует делать Украине.