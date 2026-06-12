В правительстве считают реалистичным намерение открыть все шесть переговорных кластеров с ЕС в июне-июле

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка убежден, что намерение принять решение об открытии всех шести кластеров в июне-июле текущего года является реалистичным и практичным.

Об этом он заявил в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству, его слова приводит "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда".

Как отметил Качка, на данный момент есть план провести второе заседание межправительственной комиссии, конференцию между Украиной и Европейским Союзом и открыть первый кластер в понедельник, 15 июня.

"Это дает возможность начать в ЕС подготовку к решению об открытии остальных пяти кластеров буквально на следующий день. Соответственно, намерение принять все решения по всем кластерам в июне-июле этого года на сегодняшний день является реалистичным и практичным", – сказал он.

По словам вице-премьера, после четырех рассмотрений вопроса об открытии первого кластера сложилось понимание, что ЕС достиг единодушия при принятии решения об открытии кластеров.

Качка подчеркнул, что открытие кластеров – это начало финального этапа вступления в ЕС, и этот этап будет заключаться в принятии всех необходимых законов.

Он напомнил, что в парламенте находится около ста законопроектов, готовых к рассмотрению и одобрению, поэтому он призвал поддержать и активизировать эту работу.

Напомним, по данным "Европейской правды", открытие первого кластера "Основы" в переговорах о вступлении Украины и Молдовы запланировано на 15 июня.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в Киеве заверила, что Украина должна интегрироваться в ЕС еще до членства.

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