В уряді вважають реалістичним намір відкрити всі шість переговорних кластерів із ЄС у червні-липні

Віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка переконаний, що намір ухвалити рішення щодо відкриття всіх шести кластерів в червні-липні поточного року є реалістичним і практичним.

Про це він заявив у Верховній Раді під час години запитань до уряду, його слова наводить "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Качка, на цей час є план провести друге засідання міжурядової комісії, конференції між Україною і Європейським Союзом і відкрити перший кластер в понеділок, 15 червня.

"Це дає можливість розпочати в ЄС підготовку до рішення про відкриття інших п’яти кластерів буквально на наступний день. Відповідно, намір прийняти всі рішення щодо всіх кластерів в червні-липні цього року на сьогоднішній день є реалістичним і практичним", – сказав він.

За словами віцепрем’єра, після чотирьох розглядів питання щодо відкриття першого кластера є розуміння, що ЄС досяг одностайності при прийнятті рішення щодо відкриття кластерів.

Качка наголосив, що відкриття кластерів – це початок фінального етапу вступу в ЄС і цей етап полягатиме в схваленні всіх необхідних законів.

Він нагадав, що в парламенті є близько ста законопроєктів, які готові для розгляду і схвалення, тому він закликав підтримати і активізувати цю роботу.

Нагадаємо, за даними "Європейської правди", відкриття першого кластера "Основи" в перемовинах про вступ України та Молдови заплановане на 15 червня.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос у Києві запевнила, що Україна має інтегруватися до ЄС ще до членства.

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