В Литве завершили работу над соглашением обновленной коалиции без ультраправых

В Литве обновленная коалиция, из которой исключили противоречивую "Зарю Немана", завершила подготовку коалиционного соглашения – его еще должны окончательно утвердить лидеры политсил.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

Представители Литовской социал-демократической партии, Союза демократов "Во имя Литвы" и "Союза крестьян и зеленых Литвы" в пятницу завершили работу над проектом коалиционного соглашения. Теперь его должны окончательно согласовать лидеры политсил.

В 16-страничном документе остается еще около десятка пунктов, формулировки которых нужно будет согласовать на уровне лидеров.

Напомним, в минувшие выходные социал-демократы заявили о решении прекратить сотрудничество с ультраправой "Зарей Немана" и начать переговоры с Союзом демократов "Во имя Литвы". Президент Гитанас Науседа приветствовал это решение. Обновленная коалиция будет иметь в Сейме 75 мандатов.

Текущую коалицию с участием социал-демократов, "Союза зеленых и крестьян – Союза христианских семей" и "Зари Немана" сформировали летом 2025 года – после того, как предыдущий премьер Гинтаутас Палуцкас вынужден был уйти в отставку на фоне журналистского расследования.

Проблемы в коалиции назревали длительное время. Так, еще в январе премьеру пришлось уверять, что правящая коалиция продолжает существовать, пока в ее партии не примут другое решение.

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