В Иране раскрыли содержание будущего соглашения с США

Окончательный проект меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, который может быть подписан в ближайшее время, охватывает ряд вопросов – от ядерных работ Тегерана до разблокирования Ормузского пролива и отказа США от санкций против иранской нефти.

Детали соглашения агентству Reuters рассказал неназванный иранский высокопоставленный чиновник, передает "Европейская правда".

Окончательное соглашение, которое будет регулировать вопросы, касающиеся ядерной программы Ирана, должно быть согласовано в течение 60 дней после заключения меморандума о взаимопонимании.

Согласно проекту соглашения, Иран немедленно разблокирует Ормузский пролив для прохода всех коммерческих судов, а США в свою очередь снимают военно-морскую блокаду иранских портов.

Кроме того, Соединенные Штаты соглашаются не вводить никаких новых санкций против страны, пока не будет достигнуто окончательное соглашение.

Вашингтон также обязуется отменить нефтяные санкции против Ирана на определенный период, что позволит стране продавать нефть и получать доход.

США соглашаются вернуть замороженные иранские активы на сумму 25 миллиардов долларов, в частности через прямые денежные переводы, сотрудничество между странами региона и финансовые кредитные линии.

В свою очередь, Иран обязуется не производить и не приобретать ядерное оружие, а также сохранять статус-кво в ядерной сфере до достижения окончательного соглашения. Речь идет о том, что Тегеран отказывается от дальнейшего обогащения урана и расширения ядерных объектов на период переговоров.

США соглашаются, что Тегеран сократит свои запасы высокообогащенного урана, и механизм этого будет обсужден в течение указанных 60 дней.

Накануне президент США Дональд Трамп анонсировал подписание меморандума о взаимопонимании с Ираном 14 июня. При этом пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи опроверг, что меморандум подпишут в воскресенье.

СМИ сообщали, что подписание документа, который положит конец войне между США и Ираном, может состояться в это воскресенье в швейцарской Женеве; пока речь идет о "рамковой" договоренности, после которой переговоры продолжатся. В случае ее заключения на церемонии будет присутствовать вице-президент Джей Ди Венс.